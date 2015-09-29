应在欧盟执委会内部设立欧元区财长一职--执委莫斯可维西

路透柏林9月28日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示，欧元区国家应在欧盟执委会内部设立一位联合财长，负责管理用于欧元区的所有资金。

莫斯可维西在智库Bruegel发表演讲时，对欧盟6月发表的一份报告中提出的看法表示赞同。

“我相信欧盟执委会在欧元集团中的执行者角色应会明显强化，该执委会应由一名欧元区财长所代表，”莫斯可维西指出。

“这位欧元区财长将在欧元区应对危机时冲在前面，他或她应当有能力在适当的时候动用所拥有的金融资源，”他表示。

莫斯可维西称，这一个权力很大的职位必须经民主流程合法建立。(完)