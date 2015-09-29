应在欧盟执委会内部设立欧元区财长一职--执委莫斯可维西

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月28日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示，欧元区国家应在欧盟执委会内部设立一位联合财长，负责管理用于欧元区的所有资金。
莫斯可维西在智库Bruegel发表演讲时，对欧盟6月发表的一份报告中提出的看法表示赞同。
“我相信欧盟执委会在欧元集团中的执行者角色应会明显强化，该执委会应由一名欧元区财长所代表，”莫斯可维西指出。
“这位欧元区财长将在欧元区应对危机时冲在前面，他或她应当有能力在适当的时候动用所拥有的金融资源，”他表示。
莫斯可维西称，这一个权力很大的职位必须经民主流程合法建立。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。