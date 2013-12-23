欧洲金融市场低迷致使投行人才青黄不接

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦12月22日 -欧洲近些年企业筹资与并购市场交易清淡，导致资历较浅的投行人士缺乏实战锻炼的机会，而很多资深人士则黯然离开投行。现在随着业务再度回暖，投行渐渐感受到了经验上的欠缺。
由于股市在金融危机和欧洲债务危机期间大幅波动，很多企业暂停了募集新资金、上市或者尝试大型并购交易。
根据汤森路透数据，尽管欧洲并购市场仍处于低迷状态，2013年录得十年来最慢增速，但股票销售量已经回升，企业今年募资金额创下2009年以来最高。
业内人士表示，部分投行已经暴露出人员经验上的不足。
“未来几年人力问题将很关键。基本所有地方都缺少有经验的人才。这会成为真正的问题。只有少数银行保留着资深团队，”一家驻伦敦的资深投行人士称。
银行业者称，很多股权资本市场(ECM)团队的规模前些年萎缩了大约30%，交易额回升目前还没有刺激其增加人手。ECM团队负责内容包括从新股上市到已上市公司增发新股。
“要建立业务熟练的团队需要很长时间，”该银行人士称。
汤森路透/FreemanConsulting本月公布的2014年投资银行业展望调查报告显示，企业决策者在挑选投行时，是否具备详细的行业知识是最重要的考虑因素。
受访者中，将其作为首要因素的欧洲、中东和非洲公司决策者有80%，而将有竞争力的费用结构列作首选的仅有15%。
“大投行正在变小，而不是变大，”一位资深ECM银行家称。
在并购交易中，一些投行通过缩减人员规模来适应交易活动的匮乏。
“我们有进行更小型交易的策略，”一位银行家称。“重要的是，要保持参与交易活动并跟住客户，即便交易规模变小...交易活动也是我们的初级银行家获得经验的重要途径。”
但目前在所有地区提供全线投行产品的银行越来越少了，他们在缩小关注范围，但一些银行家认为这样做难以长期维持，因客户会选择那些能够提供全面服务的投行。
“非顶级顾问机构将越来越难以在欧洲取得成功，”一位资深银行家称。(完)
(编译 石冠兰 审校 张涛)
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