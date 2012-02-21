欧元区财长就希腊第二笔援助方案达成协议

欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议，这将解决该国迫在眉睫的融资需求，但看似不大可能重振希腊经济。

* 希腊第二笔援助金规模1,300亿欧元

* 希腊债务到2020年料相当於GDP的120.5%

* 民间债权人接受53.5%的扣减率

* 欧洲央行将放弃所持希腊债券的获利

记者 Annika Breidthardt/Jan Strupczewski;

路透布鲁塞尔2月21日电---欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.

历经13个小时谈判过後,欧元区官员称财长们敲定措施,旨在到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.

规模1,300亿欧元的援助协议将驱散笼罩欧元区长达数月的不确定性阴云,并帮助希腊避免近期破产的命运.该援助协议将遵从严格条件.

欧元集团主席贾克在记者会上称,"我们已经就新的希腊救助计划和民间部门参与救助达成一项影响深远的协议,新协议将大幅削减希腊债务,并为规模史无前例的官方新融资铺平道路...以保护希腊在欧元区的未来."

路透报导希腊达成援助协议的消息後,欧元跳涨近0.005美元,扭转稍早跌势.

一份由欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)专家准备的报告称,鉴於希腊不断恶化的经济形势,该国需要额外的扶助措施来使其债务降至接近官方目标的水准.

根据此份路透获得的报告,倘若希腊并未坚持进行经济改革和节省开支,那麽到2020年时该国债务/GDP之比将达到160%.

这份共九页的机密报告称,"考虑到此风险,希腊的此项计划可能依然容易遭遇意外,同时外界对其可持续性的质疑挥之不去,"这突显出希腊问题还远未结束.

该协议将使希腊能够与民间投资者启动换债程序,以帮助减少并重组其巨额债务,为该国构建一个更加稳固的金融基础,并使其留在欧元区内.

互换计划将削减大约1,000亿欧元的希腊债务,因银行业和保险商将其所持债券,换成较长期证券,後者票息较低.但目前尚不清楚到底有多少民间投资者参与此协议.

希腊债务民间持有者将接受53.5%的名义扣减率.稍早他们曾同意名义减记50%,相当於债券净现值亏损约70%.

"因为与债权人集团达成了均衡的协议...再加上这宗纾困能帮助希腊维持债务可持续性,我们预计这项方案将有很高的参与率,"贾克表示.

上周提交给欧元区财长的希腊债务可持续报告显示,若不采取进一步行动,希腊债务与GDP之比在2020年前只能降至129%.

IMF曾表示,这一比例如果无法降至接近120%,它们可能没有能力为救助方案融资,从而危及整个计划.

为助力弥补融资缺口,欧元区各国央行也会付出努力.

欧元集团在声明中表示,欧洲央行将放弃过去两年按紧急购债计划所购希腊债券的获利,并将其分配给欧元区各国央行,以使这些国家的政府将资金转给希腊,从而"进一步改善希腊公共债务的可持续性."

欧央行已斥资约380亿欧元购买希腊政府债券,现在这些债券价值约500亿欧元.

分析师称,无论救助协议内容如何,都或许只能将一场更严重的违约推迟数月而已.而希腊经济形势的扭转则需要长达十年的时间,这一前景已令数千名希腊民众周日走上街头抗议撙节措施.

浏览欧元区债务危机相关图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**对承诺能否兑现的疑虑**

4月大选後的希腊新政府能否坚持实行极不受欢迎的撙节计划, 怀疑派对此抱有疑问,称希腊有可能再次推迟履行承诺.而这或促使放款方在欧元区更强大的金融防火墙一旦到位时,就会撤资.

尽管德国和其它国家怀疑希腊能否实现承诺,但希腊无序违约带来的危机蔓延威胁总是让协议较有可能达成,不管谈判有多么曲折.希腊所承诺的措施中包括33亿欧元的减支和增税.

希腊总理帕帕季莫斯、IMF总裁拉加德和ECB总裁德拉吉出席了在布鲁塞尔的谈判,暗示他们都可能很坚定.

雅典当局周六表示,民间债权人债券互换预计将於3月8日启动,并于三日後完成.这意味着3月20日到期的145亿欧元希腊债务将得到重组,令希腊避免违约.

"这是一个合理的结果.如果与民间债权人成功交换债务,将为希腊经济持续恢复健全创造前提条件,"德国财长朔伊布勒对记者表示.

1,300亿欧元纾困项目下的绝大多数资金将用於为债券交换融资,以及确保希腊银行系统稳定.约300亿欧元用於吸引民间部门参与债券交换,230亿欧元用於希腊银行系统资本重组.

另有350亿欧元供希腊赎回债券.但几乎没有资金用於扶助希腊经济.

谁也不会认为这能够解决希腊的问题.上周公布的数据显示,2011年最後一季该国经济较上年同期萎缩7%,萎缩幅度远高於预期,而进一步缩减支出可能使情况更糟.

负责监督希腊改革进展的欧盟执委会、欧洲央行和IMF将按季评估希腊,三者中任一机构都有权断定希腊是否兑现改革承诺.(完)

--编译 艾茂林/许娜/王翔琼/杜明霞/李春喜;审校 王丽鑫/侯向明/沈以文/隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。