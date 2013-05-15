欧盟财长同意保护银行小型存款人

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透布鲁塞尔5月15日 - 欧盟成员国财长周二同意，银行倒闭时存款不到10万欧元的存款人将可领回全额存款，且多数人支持金额较高的存款人可享有特权。
“对于金额不到10万欧元的存款人，在银行关闭时可获得完全保护，这点是有普遍共识的，”主持会谈的爱尔兰财长Michael Noonan在记者会上称。
财长们讨论了关闭银行的规则，以及银行经营者及债权人分别需承担的损失程度。
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)称，多数部长均支持，金额在10万欧元以上的存款人应享有特权，承担损失的顺序排在最后，靠后于优先债券持有人。
相关讨论将在6月结束。(完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。