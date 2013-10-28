欧元区仍需齐心协力助改革促增长-欧央行执委

路透北京10月28日 -欧洲央行执委科尔表示，欧元区已经脱离了危险区；但是若想取得繁荣发展，必须进行金融业改革，以新商业模式促进经济增长，并且避免贸易保护主义。

在北京的亚欧经济论坛上，科尔发表了题为“欧元区从东亚学到的教训”的演讲。他称欧元区处在十字路口。

“一边是日本的经验，另一边是东亚的经验，”他在演讲中说道，“欧洲已经摆脱了危险区。现在我们该齐心协力推动改革和促进增长。”

科尔称，将于一年后对银行业进行监管的欧洲央行计划检查欧元区的128家大型银行，以提高透明度和明确“必要的修正措施”，并且重建对银行业的信心。

“通过这些措施，而且若能明确确定资本来源，包括在民间来源耗尽时提供公共支持，我坚信我们能够为金融业打下更稳固的基础，”他还称。

由于担心若没有统一的银行救助机制，会让银行业联盟失衡，欧洲央行已敦促各国政府同意建立强有力的单一解决机制(SRM)，以挽救或关闭问题银行。

关于欧元区经济，科尔称各国应该优先考虑公共投资支出，以提高生产率，并确保就业与商品市场的灵活性，这样才能促进新商业模式的投资。

“欧洲需要避免贸易保护主义的诱惑，以及推行重新国有化，”他补充道。

“欧洲应该继续向世界开放。在这方面最好的信号就是，各国进一步达成双边或地区性自由贸易协议，并在实施新金融监管标准的合作上继续取得进展，”他称。(完)

(编译 朱晓军；审校 李爽)

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