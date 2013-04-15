欧盟金融监管机构认为塞浦路斯问题扩散的机率极低

美国三家地区联储在3月9日会议上要求保持贴现率不变-会议记录
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
路透法兰克福4月12日 - 欧盟三个金融监管机构在完成欧洲金融市场风险评估后认为，塞浦路斯金融问题扩散的机率不高。
三个监管机构涵盖了银行、保险业和市场。他们在联合声明中称，他们密切关注了塞浦路斯的发展，并预期塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank)关闭和塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的重整会导致该国金融业整体蒙受损失。
“其问题在国际间直接扩散的风险似乎有限，”监管机构称，塞浦路斯市场状况和存款仍相对稳定。
这是三个监管机构首次公开其金融业风险的联合评估。
欧洲银行业管理局(EBA)、欧洲证券和市场管理局(ESMA)和欧洲保险与职业养老金管理局(EIOPA)计划今后将一年公布两次评估报告。
“这类跨行业的评估为欧盟政策官员和监管者提供了所面临风险的全貌，避免了单一产业的狭隘观点和忽略全局的风险，”EIOPA主管Gabriel Bernardino称。
三家监管机构称，金融业短线风险自2012年9月以来已消退，但银行业仍容易受到市场信心突然改变的冲击。(完)
(编译 王冠中; 审校 程琳)
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