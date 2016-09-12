欧盟财经首长及央行官员开始讨论欧元区预算议题

路透布拉迪斯拉发9月9日 - 欧盟财经首长及央行官员欧五讨论了欧元区预算的构想，称之为“财政能力”(fiscal capacity)，然而部分人士怀疑是否有这个必要，且必须在哪些条件下达成。

会中对于该构想的任何层面皆未达成共识，但与会者都认为应该继续协商。

斯洛伐克副财长Ivan Lesay在一场记者会上表示，“多数人认为讨论这些议题至为重要，且认为不是一天两天能够解决的，需要花点时间。”

自从2012年主权债务危机爆发以来，就一直存在着欧元区预算的构想，这也是中长期欧元区经济进一步整合的计划之一。

这被视为是建立货币同盟的必要最终步骤，再加上成立欧元区财政部，将可提供欧洲央行货币政策平衡的力量，同时也可以是欧元区吸收外部经济及金融冲击的一个途径。

但这是个敏感问题，因为它有可能让财政上更加审慎的国家最终变成大肆挥霍的国家。

“各方观点迥然不同，”瑞典财长安德森在离开该非正式会谈时说道。

“有些国家情绪高昂，有些则远没有那么上心。因此，在欧洲应当具备财政能力的问题上绝对不会有共识。我们甚至离时间表的磋商都还很远，”她说道。

欧盟轮值主席国斯洛伐克在为部长会谈准备的论文中，列出了几个可供建立此类“财政能力”或“稳定功能”使用的选项。

“一些部长似乎支持围绕失业保障计划建立稳定机制，其他人则似乎更倾向于基于投资的机制，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基对记者称。

“但还有一些部长也表达了些许担忧，认为目前或许并非推出新举措的时候，”他说。(完)