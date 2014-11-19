欧洲金融：欧盟应开放零售金融服务，增强竞争拉低价格--金融服务执委

路透伦敦11月18日 - 欧盟金融服务执委希尔周二称，欧盟应开放零售金融服务，以增加竞争降低价格，也让消费者看到加入欧盟能带来切实好处。

希尔以开放电信产业降低国际手机长途话费为例进行说明；这是欧盟最受欢迎的举措之一。

欧盟立法者还帮助廉价航空公司Ryanair 和easyJet 改写欧洲大陆航空旅行的格局，以降低票价。

“我们能不能把这些经验用在金融服务领域？如果可以，应当怎样做？竞争给消费者提供了选择，”希尔在布鲁塞尔发表演讲时称。

他表示，在反欧盟党派占优势的时候，开放金融服务增强竞争，还能带来更大的政治收益。

“欧盟存在的合理性的基础，是不断让公众感到确实受益。我觉得正可以在零售金融服务和消费者政策方面做到这一点，”希尔称。