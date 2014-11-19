欧洲金融：欧盟应开放零售金融服务，增强竞争拉低价格--金融服务执委

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月18日 - 欧盟金融服务执委希尔周二称，欧盟应开放零售金融服务，以增加竞争降低价格，也让消费者看到加入欧盟能带来切实好处。
希尔以开放电信产业降低国际手机长途话费为例进行说明；这是欧盟最受欢迎的举措之一。
欧盟立法者还帮助廉价航空公司Ryanair 和easyJet 改写欧洲大陆航空旅行的格局，以降低票价。
“我们能不能把这些经验用在金融服务领域？如果可以，应当怎样做？竞争给消费者提供了选择，”希尔在布鲁塞尔发表演讲时称。
他表示，在反欧盟党派占优势的时候，开放金融服务增强竞争，还能带来更大的政治收益。
“欧盟存在的合理性的基础，是不断让公众感到确实受益。我觉得正可以在零售金融服务和消费者政策方面做到这一点，”希尔称。
欧盟零售金融服务产业仍然是各国各自为政，金融产品体现出存在已久的文化差异。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。