希腊银行业贷款评估将在本月完成--希腊央行官员

路透雅典9月8日 - 希腊央行一官员周二称，欧洲央行到本月底将完成对希腊银行业贷款情况的评估，为今年稍晚开展资本重组铺平道路。

据欧盟估计，希腊四大银行将需要100亿(111.8亿美元)至250亿欧元以充实资本储备，但具体数字要看欧洲央行压力测试和资产质量评估的结果。

“资产质量评估将于9月底前完成，资本重组不能晚于12月底，”该官员要求匿名。

希腊具有系统重要性的银行为希腊国家银行(National Bank of Greece) (NBGr.AT)、Alpha Bank(ACBr.AT)、Piraeus(BOPr.AT)和Eurobank(EURBr.AT)中。除了Eurobank之外，其余三家的多数股权均为希腊金融稳定基金(Hellenic Financial Stability Fund)持有。由于坏账负担仍然很重，这些银行将自2012年以来第三次进行资本重组。

该位官员表示，央行希望希腊银行业能保留民间投资人的参与。这排除了希腊四大系统性银行彼此之间合并的可能性。

该位官员并称，希腊银行纾困基金的工作小组、财政部及希腊央行将准备其资本重组所需的法律框架。

今年希腊面临退出欧元区的威胁时，希腊银行业流出数以十亿欧元计的资金。希腊并实施资本控制来阻止资金外逃。

该官员表示，希腊当局并未计划放松目前每周提领420欧元的限制，但考虑放松对企业的限制，尤其是进口商。(完)

(编译 孙国玉/戴素萍 审校 郑茵/王丽鑫)

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