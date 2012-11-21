欧元区财长、IMF及欧洲央行未能就希腊问题达成协议

资料图片显示，位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

* 欧元集团主席贾克称尚未达成协议,下周一将继续谈判

* 希腊若无法减计债务,无望在2020年之前让债务与GDP之比达标

* 根据为财长们准备的文件显示,可能要到2022年才能实现目标

* 若不采取任何行动,2020年时希腊债务与GDP之比将是144%

* 欧元区正考虑让希腊买回债务,规模最高达400亿欧元

* 对希腊的利率、贷款条件也可能调降

路透布鲁塞尔11月20日电---希腊的国际借款方连续第二周无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识,将在六日之後展开第三回合讨论如何解决这最棘手的问题.

历经将近12个小时的彻夜谈判,会中并讨论了无数个选项,但是欧元区财长们及国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行仍然无法产生共识,没有协议的话,希腊将无法取得紧急救援金.

"我们快要达成协议,但是有技术问题必须进行确认,而且还得进行财务计算;这真的是技术因素,今天这个时间已不可能以合适的方式来进行,所以我们中断会议,下周一将再继续进行."欧元集团主席贾克对记者说.

"会议中并无重大的政治歧见,"他说.

然而,欧元兑美元以扩大跌幅来回应.

路透看到的一份为会议准备的文件声明,除非欧元区成员国注销一部分对希腊的贷款,否则希腊在2020年前无法把债务/GDP之比削减至120%,IMF视该比例为可持续水准.

在部长们中间流传的这份文件有15页,陈述了希腊在将其债务/GDP之比自目前的约170%削减至IMF要求的目标水准的路上,偏离了有多远.

此份文件罗列了在目前和2020年间,希腊债务能够得以削减的多种方法,但最终结论认为,在没有欧元区债权人减记所持债券的帮助下,上述方法仍不足够.不过德国和其他部分国家认为减记债券不合法.

但该文件称希腊债务/GDP之比能够在原计划时间推迟两年後,也就是2022年降至120%水准,并无需欧元区成员国减记任何损失或迫使其从民间债券持有人手中回购债券.

然而IMF总裁拉加德在上周的类似会谈中不同意延长期限.

该文件显示,若没有任何的补救措施,那麽希腊债务/GDP之比到2020年将为144%,2022年时将为133%,路透上周的报导中曾独家引用了这两组数据.

"要想进一步拉低债务比率,需要求助于一些可能导致欧元区成员国蒙受资本损失或预算受到影响的措施,"文件称.

"(蒙受)资本损失在政治上似乎不太可行,且会危害到政治和公众层面对提供资金援助的支持,至少在几个成员国是如此."

贾克一周前在一次会议上表示,他希望将希腊减债的目标期限延长两年至2022年,但拉加德则坚持认为应该维持2020年的原定目标.

目前为止在两次援助希腊方面都发挥作用的IMF,其观点至关重要,因为它让欧元区目前的努力获得国际社会的认可和信赖.如果IMF打算不再支持援助计划,那麽可能会给市场带来巨大冲击.

此份文件在某种程度上似乎旨在让IMF相信,要是其肯放松立场,那麽希腊债务只需较原定计划拖後两年时间便可达到可持续水平.

拉加德仍有可能设下更多回旋余地,但外界认为她将支持让欧元区成员国减记部分希腊债务,以实现2020年希腊债务与国内生产总值(GDP)之比达120%的目标.

**回购债务**

正在考量中的尽快减轻希腊债务负担的主要措施之一是,希腊可以折价回购民间投资者手中的希腊债券.

目前有几个选项正在考虑中,包括动用100亿欧元资金以面额的30%和35%回购债券.这些选项此前已有官员提及,该文件清楚地列举了出来.

此外也有提案建议,将欧元区国家先前已提供给希腊的贷款调降利率,或者推迟支付利息、延长贷款期限等.这些选项都将能够削减债务负担.

欧元区承受着尽快出台解决办法的高度压力,不只是因为希腊的资金正在逐步耗尽和金融市场期盼一项可靠方案,也由於雅典方面实际上已经完全按照要求,展开了减支、增税和改革经济的行动.

"希腊已经着手改进,那麽现在我们也应该开始跟进了."贾克表示.

由於此次未能达成共识,欧元区财长们没有办法将440亿欧元紧急贷款拨给希腊.

这笔贷款料能在短期内为希腊救急,但该国的长期债务是症结所在.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,未来几年欧元区应该准备好为希腊付出更多努力.此举明显是认可了政府部门减记债务的想法.

"目前重要的是,我们必须针对一系列确保债务可持续性的可靠举措作出决议.同时,我们也需要准备根据未来形势发展作出下一步决定."雷恩称.

雷恩并未展开阐述,不过眼下减记政府贷款的意见并不在选项中,因为包括德国在内的多数国家认为这在政治和法律上均不可行.(完)

--编译 李婷仪/侯向明/许娜/洪曦;审校 王洋/艾茂林

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