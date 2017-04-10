欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标

路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。

G20国家在2014年一致同意，未来五年通过改革使经济额外增长至少2%、为全球经济贡献逾2万亿(兆)美元产出、并创造数以百万计的就业岗位。

“看来到2018年达不到我们五年经济多增长2%的目标，”欧盟财长批准的一份参考文件这样说道。这份文件是为4月20-21日华盛顿举行的G20财经领袖会议而准备的。

“我们应该反省如何围绕五年内经济多增长2%的目标进行充分沟通，并针对为何没有完全实现目标进行共同评估并达成理解，”路透取得的这份文件称。

“因此加快推进结构性改革以及生产性基础设施的建设，是至关重要的，”该文件称。

欧盟参加华盛顿G20会议的代表还将重申，G20“应该避免各种形式的贸易保护主义，支持巴黎气候协议，致力于绿色金融，在税收和金融监管问题上采取多边方式，”该文件称。(完)