欧盟推"财政协议"草案

欧盟官员周五提出一份新的协议，以收紧针对欧元区及其它参与进来的欧盟国家的财政规则。各方周二将在布鲁塞尔召开会议，首次讨论这份八页长协议草案，争取至少得到九个欧元区国家批准，时间可能是在1月底以前，这是该协议於3月开始生效的基本前提。路透