欧盟考虑为金融科技公司赋予护照通行权 伦敦将受到打击

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透布鲁塞尔3月23日 - 欧盟执委会(European Commission)或将推出欧盟护照，并降低对金融科技公司的监管要求；在英国准备退出欧盟之际，这些举措可能会削弱伦敦在“金融科技”领域的领导地位。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基周四表示，执委会正在考虑如何监管这个日益扩大的行业，鼓励其在欧洲的发展，同时保护消费者不受可能出现风险的侵害。
他说，欧盟执委会正在探索新规，将赋予金融科技公司护照通行权，可跨境拓展业务，并可在欧盟单一市场内任何地方经营业务。
这可能会威胁到伦敦作为金融科技公司欧洲中心的地位，因为总部设在伦敦的公司可能会在英国退出欧盟时失去护照通行权。英国退欧谈判定于下周开始，持续两年。
伦敦在欧洲大陆的竞争者，如柏林，届时将有机会成为这一蓬勃发展新产业的欧洲主要中心。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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