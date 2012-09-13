香港《经济日报》：欧盟筑两防火墙 欧债未治本

德国宪法法院昨为欧洲稳定机制(ESM)开绿灯,意味欧债危机防火墙顺利启动,短期内西班牙、意大利及希腊爆大危机的风险大减.惟此仅治标不治本,欧债安危终视乎欧盟能否把握换来的时间,将欧洲经济推回增长轨道.

作为市场对欧盟信心指标的欧元兑美元汇价昨曾升穿1.29关,为4个月新高,市场对欧洲看法趋乐观,底因是继欧央行在上周推出直接货币交易计划(OMT),无限量扫入欧洲短债後,德国宪法法院昨亦裁定规模达7,000亿欧元的欧洲稳定机制没有违宪,抵御欧债危机两道防火墙终成功竖立.

对西班牙与意大利而言,ESM与OMT犹如两枝强力水炮:欧央可透过OMT无限量买债压低债息,令两国免被超高债息压垮;欧盟则透过ESM放水,稳定两国银行体系,令危机短期内再难大爆.正因如此,醒目资金早已先行入市,意西101年债息自本月初已拾级回落,昨跌至约5%及5.5%的较安全水平.

但说到底,ESM与OMT都是治标不治本,欧债危机仍可能复发,原因有二.其一,希腊经济连续萎缩5年後,IMF仍料希腊经济在今後4年仍续萎缩.就算希腊能认真缩减开支,但在经济不断收缩下,财赤与国债占生产总值的比例恐不减反加,达成削赤目标将是不可能的任务.欧盟终可能还是受不了希腊的拖累,甚至最快在今年底明年初踢走希腊.

其二,西班牙与意大利病况虽未如希腊深重,但亦有类似问题,若西意经济仍未见起色,无论ESM与OMT如何放水,只是将无限量钞票倒进无底黑洞,但欧盟的钞票并非真的无限,西意经济明年再恶化,或再造成金融震荡.

欧盟现时只是换取时间,必须根治问题,即推动经济增长,以改善欧猪国财政与银行体质,此说易行难,倘欧盟未能把握时机,那西意希明年若有风吹草动,可能再触动欧债危机重临.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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