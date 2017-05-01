焦点：欧洲企业获利强力回升 美银美林等券商对其青睐有加

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦4月28日 - 美银美林和摩根士丹利周五加入了看好欧洲股票的行列，指出企业获利强劲回升，正刺激资金流入欧洲。
这两家券商均预计欧洲企业获利将录得两位数增长，因该地区经济活动在经过数年的低迷后，已焕发活力。
由于美国经济数据显示出疲弱迹象，最近几周全球的股票人气动摇，不过券商指称企业获利对于股票投资者来说是更看重的因素。
美银美林分析师在给客户的报告中称，“企业看重的硬数据是获利，而获利在强力上涨。第一季企业获利非常强劲，修正趋势是正面且广泛的，”
周五公布的数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长，但企业投资和薪资急升，表明随着时间推移，经济活动将重拾动能。
美银美林预计，2017年欧企业绩将增长15%，高于之前预期的11%增幅。该行目前预计欧洲STOXX 600指数将涨至420点，较当前水准高出8%。
美银美林称，过去一周有24亿美元资金流入欧洲股票基金，创2015年12月以来最高，因为有更多去年逃离该区域的资金返场。
该行并称，法国总统大选首轮过后政治风险减弱，加之投资者资金重返，有望给欧股估值带来支撑。目前欧股估值仍较两年前所及的高峰水准低10%左右。
汤森路透数据显示，整体而言，未来一年欧企业绩料增长逾12%。
“如果实际业绩好于市场预估，则将非常有助于缓解围绕‘硬’数据的一些忧虑，”摩根士丹利策略师称。
这两家券商加入看多欧洲股票的行列。
德意志银行策略师虽也预期今年欧洲企业获利将增长10%，不过他们更加谨慎。
德意志银行策略师称，欧洲股票已对经济强劲增长、低利率、不确定的性消退作出反应。
该银行称，近期大宗商品价格回落，尤其是金属价格下跌，暗示资源类股.SXPP将承压。
这与美银美林将资源股评级上调至“加码”的情况形成鲜明对比；美银美林之所以这样认为，是因为全球再通胀贸易还有很多空间，而且实际上近期的疲弱走势正是给予投资者的一个机会。
摩根士丹利将银行和能源股纳入其欧洲最看好的类股当中。(完)
(编译 于春红/刘秀红; 审校 高琦/李婷仪)
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