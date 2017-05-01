焦点：欧洲企业获利强力回升 美银美林等券商对其青睐有加

路透伦敦4月28日 - 美银美林和摩根士丹利周五加入了看好欧洲股票的行列，指出企业获利强劲回升，正刺激资金流入欧洲。

这两家券商均预计欧洲企业获利将录得两位数增长，因该地区经济活动在经过数年的低迷后，已焕发活力。

由于美国经济数据显示出疲弱迹象，最近几周全球的股票人气动摇，不过券商指称企业获利对于股票投资者来说是更看重的因素。

美银美林分析师在给客户的报告中称，“企业看重的硬数据是获利，而获利在强力上涨。第一季企业获利非常强劲，修正趋势是正面且广泛的，”

周五公布的数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长，但企业投资和薪资急升，表明随着时间推移，经济活动将重拾动能。

美银美林预计，2017年欧企业绩将增长15%，高于之前预期的11%增幅。该行目前预计欧洲STOXX 600指数将涨至420点，较当前水准高出8%。

美银美林称，过去一周有24亿美元资金流入欧洲股票基金，创2015年12月以来最高，因为有更多去年逃离该区域的资金返场。

该行并称，法国总统大选首轮过后政治风险减弱，加之投资者资金重返，有望给欧股估值带来支撑。目前欧股估值仍较两年前所及的高峰水准低10%左右。

汤森路透数据显示，整体而言，未来一年欧企业绩料增长逾12%。

“如果实际业绩好于市场预估，则将非常有助于缓解围绕‘硬’数据的一些忧虑，”摩根士丹利策略师称。

这两家券商加入看多欧洲股票的行列。

德意志银行策略师虽也预期今年欧洲企业获利将增长10%，不过他们更加谨慎。

德意志银行策略师称，欧洲股票已对经济强劲增长、低利率、不确定的性消退作出反应。

该银行称，近期大宗商品价格回落，尤其是金属价格下跌，暗示资源类股.SXPP将承压。

这与美银美林将资源股评级上调至“加码”的情况形成鲜明对比；美银美林之所以这样认为，是因为全球再通胀贸易还有很多空间，而且实际上近期的疲弱走势正是给予投资者的一个机会。

摩根士丹利将银行和能源股纳入其欧洲最看好的类股当中。(完)