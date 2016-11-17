焦点：欧盟着眼德国扩大支出 寻求欧元区刺激举措

路透布鲁塞尔11月16日 - 欧盟周三进一步远离奉行的撙节圭臬，敦促德国政府在选举年扩大支出，推动欧元区国家放宽其2017年预算。

经济缓慢增长及高失业率持续数年后，欧洲弥漫一股不满情绪，反欧盟激进人士趁机操弄，欧盟领袖们担心英国6月公投退欧及特朗普当选美国总统这类冲击可能扼杀了初萌芽的复苏。

为了刺激经济增长和就业，欧盟执委会高管周三呼吁欧元区19个国家明年放松整体预算政策。

欧盟并未点名德国，德国总理默克尔所属的保守党派明年秋季将迎来大选，然财政态度强硬且反泛欧的德国新选择党(AfD)的出现，令大选前景更加复杂。法国、意大利和西班牙等国的预算赤字均高于欧盟的上限，只有德国享有预算盈余，有余力和经济影响力来让情况改观。

“欧元区有理由持有明显更加积极的财政立场，”欧盟执委会在针对各成员国明年的预算计划的评估报告中称，“经济复苏仍未能加速，劳动力和资本仍存在大量闲置，不确定性很高。”

自欧债危机初期以来，欧元区整体赤字规模逐年下降。借助德国支持的欧盟撙节措施，到2015年欧元区赤字与GDP之比从2009年的6.3%降至2.1%。

**欧盟执委会的作用**

欧盟执委会预计，欧元区整体赤字与GDP之比今年将降至1.8%，2017年进一步降至1.5%。今年的经济增速料从2015年的2.0%放缓至1.7%，明年进一步放缓至1.5%。

“我们希望深化该经济和货币联盟，执委会将起到欧元区财长的作用，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在记者会上称。

“这是欧元区迈向预算联盟的重要一步。我们将确定欧元区财政政策的方向。”

柏林方面未对此立即回应。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)长期以来反对这种看法，即单凭放宽支出就能够促使经济可持续增长。

莫斯可维西明确表示，放松财政政策的呼吁主要适用于能负担得起的国家。德国作为欧洲最大经济体，去年的盈余与GDP之比为0.7%，预计今年的盈余与GDP之比将为0.6%。

“那些预算有余地的国家，应当为了自身和所有人的利益，增加支出和投资，”莫斯可维西称。

欧盟执委会称，明年欧元区整体的财政扩张，应当会相当于GDP的0.5%。

欧盟执委会称，财政扩张0.3%为区间下限，可为确保欧元区在2017年将产出缺口减半做出贡献，同时还能与财政可持续性的目标大体兼容。

欧盟执委会还称，财政扩张0.8%将为上限，可在2017年完全弥补产出缺口，尽管这在一些国家意味着通胀“过热”。(完)