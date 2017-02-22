欧盟就出台财政新规达成一致 以解决跨国企业避税问题

路透布鲁塞尔2月21日 - 欧盟财长周二同意填补跨国企业用于逃避股息税的漏洞，这是阻止跨国企业将获利放在税负最轻地点的手段之一。

新规将在2020年生效，应能帮助欧盟收回企业通过将获利登记在低税率或免税国家而少缴纳的税款。

苹果、亚马逊、谷歌、星巴克以及其他企业的避税方法虽然并不违反现有法律，但已激起欧盟公众要求填补这些漏洞的压力。

“我们达成了共识，”现任欧盟轮值主席国马耳他财长Edward Scicluna在协议达成后称。

他称这是朝着缩小税收差别迈出的“大胆一步”。

“今日达成的协议将确保欧盟内各种税制的差别不能再被用来避税，哪怕是涉及到第三国，”欧盟执委会在声明中称。

协议将新规生效的时间推迟一年至2020年1月，因部分国家称，如果调整得太快可能对竞争力有不利影响。在某些限定情况下，新规可能会到2022年才生效。

为了平息跨国公司的担忧，Scicluna称数月内还会提出新的建议，以确保企业在新制度下不会被重复征税。(完)