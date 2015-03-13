欧洲近一半食品含农药残留 草莓超标率最高--欧盟报告

路透布鲁塞尔3月12日 - 欧洲食品安全局（EFSA）周四称，欧洲几乎一半的食品都含有农药残留，而草莓上的农药残留是最有可能超过安全界限的。

该安全局还在有机食品中发现了农药痕迹，但称在对近8.1万个食品样本进行分析后发现，其对健康产生负面影响的风险很低。

但权益组织称，这一数据令人担忧，尤其是发现不止一种农药残留的情况。他们称，这方面的农药多为杀菌剂，可能含有致癌物，需要对不止一种农药残留所可能产生影响的情况进行更多研究。

EFSA这份报告发现，欧盟及周边国家的食品样本中，近55%不含有可检测到的化学品残留。

其余部分中，只有1.5%明显超过安全界限，意味着相关的企业将为此面临法律行动。

超过安全界限比例最高的是草莓（占抽查样本的2.5%），其次是莴苣（占抽查样本的2.3%）。

至于有机食品，抽查的样本中15.5%的农药残留量在法律限制范围内，但有0.8%超过安全标准。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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