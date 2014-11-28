分析：欧洲食品价格陷低通胀困境 拖累食杂店营收及股价

图为西班牙巴塞罗那附近一处市场，一名女性在购买水果。 REUTERS/Albert Gea

路透柏林/伦敦11月27日 - 欧洲偏低的食品价格通胀短期内不太可能上涨，令大型食杂店面临更大压力。这些企业已经在穷于应对客户的购物习惯改变以及来自折扣店的竞争。

据消费数据研究机构Nielsen，今年第三季，欧洲快消品价格涨幅为2010年以来最低，且西班牙、法国和意大利的快消品价格均下降。这拖累了零售商的营收和股票价格。

由于获得大丰收，而且俄罗斯禁止从西方进口食品，加之货币效应及食杂店激烈竞争的影响，新鲜水果与蔬菜的成本下降尤其明显。

通胀下滑暴露出一些问题，由于消费者购物习惯改变，超市早已面临这些问题。食杂店数十年来一直投资于面积较大的郊区店铺，眼下却难以适应更加变化无常的消费者--这部分人群既想购买到价格低廉的产品，又需要更多便利店，还希望在线购物。

“几年来，这些潜在的挑战...部分被通胀所掩盖，通胀意味着(食杂店)仍然享有绝对的营收增长，”OC&C Strategy Consultants的Will Hayllar说，“随着通胀企稳，被掩盖的情况就越来越清晰地显露出来。”

这种情况几乎没有立即缓解的迹象，特别是作为农户关键投入成本之一的油价，自6月以来已跌去约三分之一，尽管货币政策放宽以及欧元和英镑贬值可能有助于重新推升通胀。

“今年收成相当不错。因此可以预期通缩环境会再保持至少12个月，也有可能是18个月，”英国食杂公司Sainsbury(SBRY.L)的老板Mike Coupe在最近一份业绩说明中谈到。

食品价格低通胀让中间市场的企业最难受，比如法国的家乐福(CARR.PA)和英国的乐购(Tesco)(TSCO.L)，因为这些企业更难把薪资和租赁成本上涨的影响转嫁给购物者，利润率也因此被压低。

**低通胀有利于低薪资成本企业**

“折扣店受薪资的影响较小，因此很有竞争力，”Bernstein的分析师Bruno Monteyne说，他从前是乐购供应链的一名高管。

“低食品通胀对雇用水平低的店来说是好事，”他说，指的是折扣店聘用的员工较少。

诸如德国阿尔迪(Aldi)和利德尔(Lidl)等折扣店的兴起，加上自金融危机以来顾客对价格的敏感度提高，都意味着超市业难以将商品成本下跌带来的好处留给自己。

“2008年时，一些零售商透过商品价格下跌获益...现在可不是这么回事了，”沃尔玛(WMT.N)在英国的分支阿斯达的Andy Clarke这样说。

阿斯达在英国主要超市中率先降价，帮助阻止顾客流向折扣店。这家超市的薪资成本低于主要竞争对手。

欧洲最大零售商--家乐福表示，水果和蔬菜价格下跌拉低了季度营收。

同时，阿霍德(Ahold)AHLN.AS表示，俄罗斯进口禁令导致荷兰果蔬价格在第三季下跌6-7%，不过认为这种影响正在减退，该公司在物价上涨的美国市场的业务提供了帮助。

业内高管预计，全球不断增长的人口最终将促使全球食品价格反弹，即便欧洲的价格战或许仍会加剧。

根据尼尔森的数据，价格下滑已经帮助销售量创下2011年来最快增速，并预计2015年第一季销售量进一步增长。

食品通胀回归将可能拉动该行业出现复苏，相对于大盘而言，该板块股价处于10年来最低水平，预估市盈率为12-13倍。

“前几次通胀处于类似水平时，此版块在随后的12-18个月相对于大盘被重估，”花旗分析师Pradeep Pratti说。

“板块重估的可能性日渐增强，我们正在靠近这一时点。”(完)

(编译 洪曦/郑茵/艾茂林/王兴亚；审校 朱晓军/王丽鑫/许娜)

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