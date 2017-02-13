欧盟执委会预计今年欧元区经济放缓 英国明年增速近减半

路透布鲁塞尔2月13日 - 欧盟执委会周一称，欧元区经济增长速度今年料有所放缓，2018年预计反弹，英国经济增速到2018年将下滑近一半；执委会警告称政治风险升温。

欧盟执委会预计，今年欧元区经济增长率料从2016年的1.7%降至1.6%。但经济将在2018年重拾动能，区内生产总值(GDP)料增长1.8%。

执委会对今年和2018年的经济增长预估，较11月做出的上次预估略为上修。当时预计的是欧元区GDP今明两年分别增长1.5%和1.7%。

欧盟执委会称，此番上修是因为“经济2016年下半年的表现好于预期，以及2017年的强劲开局表现，”但指出“前景受到高于往常的不确定性困扰。”

欧盟执委会称，美国总统特朗普在“关键政策领域有待澄清的”意向被视为欧元区经济面临的不确定性的首要因素，而欧元区还将面对英国今年可能开启退欧谈判、以及诸多欧洲国家大选将带来的其它政治风险。

预计英国将为其退欧的政治不确定性付出更高的代价。今年英国的国内生产总值(GDP)增速预计将从2016年的2.0%降至1.5%，明年料将进一步放缓至1.2%。

欧盟执委会称，英国的“企业投资可能受到持续不确定性的不利影响，预计民间消费增长将趋弱，因实际可支配收入的增幅在下滑。”

对英国经济的预测虽然低迷，但好于欧盟执委会去年11月时的预测，当时预估2016年英国经济增长1.9%，今年仅增长1.0%。2018年的预测维持不变。

**通胀**

欧元区消费者物价今年将明显上扬，预计将大幅上涨1.7%，远高于去年的上升0.2%。去年11月时预测今年CPI为上升1.4%。

但2018年欧元区通胀率预计再次放缓至1.4%，核心通胀率料将逐渐上升。

欧盟执委会称，这仍“达不到”欧洲央行设定的“低于但接近2%”的目标水平。

但这不足以让欧洲央行无限期实施其刺激计划。“虽然通胀率从低位加快上升，我们不能预测当前的货币刺激政策一直持续下去，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示，他敦促欧元区国家继续进行结构性改革。(完)