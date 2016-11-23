欧盟拟提高对外资银行的资本要求--消息

路透布鲁塞尔11月22日 - 熟悉情况的官员表示，根据欧盟一项法律草案，美国或亚洲大银行将必须在欧盟持有足够资本缓冲，以便在发生危机时不必向总部求援。

这一规定是欧盟银行业资本要求规定改革的内容之一。改革旨在确保大银行能够经受住重大亏损的冲击，而不必请求政府救助。

根据该草案，非欧盟的系统重要性银行、或者欧盟资产至少达到300亿欧元的外资银行，将被要求针对旗下在欧盟的实体建立“中间母公司”；这些实体需作为独立公司遵守欧盟的资本要求，无论其母公司财务状况如何。

此举或将提高花旗(C.N)、摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)等美国大银行在欧盟的业务运营成本，也将导致在欧盟有业务的日本和中国大型银行的成本上升。

在英国脱欧之后，该计划还可能打击巴克莱(BARC.L)与汇丰(HSBA.L)等英国大型银行。此举的本意是增强银行的安全性，借鉴美国现行的监管规定。

欧盟执委会将于周三宣布上述提议。要想让它成为法律，需得到欧盟各国和欧洲议会的批准。(完)