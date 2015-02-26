欧盟同意法国推迟至2017年实现减赤目标

路透布鲁塞尔2月25日 - 欧盟执委会允许法国到2017年将预算赤字降至欧盟规定上限，这使法国避免受到处罚，并在该国第二次未能按时整顿好财政状况的情况下又给了它两年宽限期。

法国是欧元的缔造者之一，也是欧盟第二大经济体。该国不止一次违背减赤承诺，在失业率高企时反对德国推动的撙节行动，奥朗德(Francois Hollande)政府在面临民意反对下也难以缩减支出。

欧盟执委会的上述决定在预料之内，之前多位官员曾暗示，对这样一个大国实施罚款太过火了。该委员会还决定，对意大利和比利时增加公共债务不予处罚。

然而在欧元区饱受希腊债务危机冲击下，欧盟执委会也对相关规定提出一些质疑。

“我们决定建议...将法国赤字相当于国内生产总值(GDP)之比降至 3%以下的最后期限定在2017年，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在新闻发布会上表示。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，法国已开始实施改革，应获得更多时间达成欧盟规定。莫斯可维西在不到一年之前担任法国财长。

欧盟执委会在文件中并未对这一决定作出详细解释，只表示，法国在过去两年采取的减赤举措方向是正确的，只是“在当前环境下”还做得不够。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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