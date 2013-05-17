奥朗德呼吁建立欧元区经济政府

法国总统奥朗德周四呼吁成立欧元区经济政府，拥有自行制定预算和发行债券的权力、有一套统一的税收体系并任命一位全职总统。奥朗德称希望在两年内全面实现欧盟政治一体化。这一提议可能遭遇德国的强烈抵制。德国反对由欧洲各国共同承担债务，也不愿设立欧元区秘书处或者创建新的欧盟部门。路透