多数欧洲人不满欧盟 法国人尤甚--民调

盖洛普周三发布的一项调查显示，有近三分之二的法国人认为，欧盟正在朝着错误的方向前进，有超过半数不赞同法国总统奥朗德的领导。这一在六个欧盟国家进行的民调还显示，多数英国人希望脱离欧盟，远高于近期多个调查的水平，这很可能令英国对就其欧盟成员国身份进行公投的需求更为迫切。路透