欧元区困境及黄金储备公投令瑞郎汇率上限面临考验

图为欧元和瑞郎现钞。 REUTERS/Denis Balibouse

路透苏黎士11月16日 - 瑞士央行的瑞郎兑欧元上限面临两年来最大考验，但比起欧元区分裂恐惧高涨且该策略未经验证之时，如今央行保护上限或许会容易许多。

瑞郎兑欧元上周五升至2012年9月以来最高水准，挑战1.20上限。瑞士央行于2011年设定该上限，因当时瑞郎强劲挤压出口商获利并引发通缩威胁。

欧元区疲弱再起，加上欧洲央行准备动用激进举措来刺激经济，这已拉抬了对瑞郎的需求。

本月瑞士黄金储备公投亦扮演关键角色。尽管公投过关的可能性不高，但若是通过的话，可能会迫使瑞士央行在买进黄金的同时进行汇市干预。

不过，流入瑞士的资金已较欧元区危机高峰时下滑许多，外界对于干预引发通胀的担忧也已减轻。

更为重要的是，瑞士央行曾在2011和2012年成功保卫汇率上限，意味着为抵御新的市场挑战，其可能没必要进行同等规模的干预，。

“当前与2011年的区别在于，整体市场和大多分析师都认为这些干预举措会阻遏投机活动，”分析师兼前瑞士议员Rudolf Strahm称。

“部分市场人士曾尝试攻击瑞郎，但他们却落得头破血流，还损失一大笔钱。自此以后无人胆敢再度尝试。”

**干预点**

截至周五1200 GMT，瑞郎/欧元EURCHF=EBS 报1.2015，接近分析师所称瑞士央行曾进行干预的点位1.2010。

瑞士央行2011年9月设定汇率上限令市场震动，此前瑞郎兑欧元飙升至纪录高位。接下来一年，由于对希腊退出欧元区的担忧升温，交易商曾挑战该上限但以失败告终。自此这就成为了瑞士央行的主要政策。

分析师称，最新一波瑞郎升势不太可能会引发如此强劲的买盘。

为确立瑞郎汇率上限，瑞士央行截止2012年9月向市场倾注了数以十亿计瑞郎，使外汇储备规模大增，目前约为4,600亿瑞郎(4,750亿美元)，相当于国内生产总值(GDP)的70%。

这一上限只是在2012年4月被突破过一次，因此市场坚信瑞士央行以最大决心守卫汇率上限的承诺，认为央行将通过无限量购买外汇来实现这一承诺。

“未来几天或几周瑞士央行可能会有干预，但预计规模达不到2012年的水平，”瑞士信贷经济分析师Maxime Botteron说。

当时，瑞士投资者出于对欧元区的担忧，将海外资金汇回国内。而此后忧虑情绪有所减退。

瑞士通胀疲弱且经济成长迟滞，让那些警告干预可能带来通胀风险的批评人士闭口不言，同时进一步证明有必要守卫汇率上限以避免通缩。

这一政策获得出口商的支持，其他经济体央行也表示默许。经济学家认为，大量购买外币的风险有限，因为外汇储备的损失纯粹是账目上的亏损，尽管央行到一定时候还是需要出脱外汇储备。

“我们的确还没有看到任何通胀压力，即便是未来一到两年也是如此，所以央行资产负债规模的扩张并无真正的限制，”Botteron说。“在我们看来，给汇率设限利大于弊。”

如果11月30日的全国性表决结果要求，央行储备中黄金的最低占比从原来的7%提高至20%，那么这种情况可能很快改变。不过民意调查显示，这种提议仅获得有限的支持。

瑞士央行总裁乔丹特意对这项提议的风险提出警告。

如果不干预汇市，另一个选择就是实行负利率。但这可能助燃瑞士的房地产热潮，对国内庞大的金融行业而言代价高昂。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军/郑茵 审校 艾茂林/田建华)

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