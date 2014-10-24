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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 08:46 BJT

欧洲政经：欧盟执委会要求法国阐明2015年预算草案--总统奥朗德

这违反了欧盟规则，而且可能导致欧盟执委会否决法国的预算草案，退回巴黎进行修改。

奥朗德在欧盟峰会第一天结束后告诉记者，法国明年节省的资金不会超过已经设想的210亿欧元。但他说，可能有其他方式来遵守结构性预算赤字规定。

“之后，可以寻求其他方式来实现结构性预算赤字目标，”他说。

对于欧盟执委会要求法国提供有关2015年预算草案更多细节的要求，法国有一周的时间进行回应。随后欧盟执委会将决定，是将法国预算计划退回修改，还是可以接受该预算案。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 张荻)
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