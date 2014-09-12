欧洲政经：欧元区财长非正式会议将向法国施压，促其遵守减赤承诺

路透米兰9月11日 - 外交人士称，欧元区伙伴国周五将向法国施压，促其采取更多措施兑现削减预算赤字的承诺，此前法国政府周三表示将实现减赤目标的时间推迟逾两年。

官员称，欧元区财政部长周五将在米兰进行非正式会议，重要的议题就是近期修改的欧盟预算规定，该规定对预算赤字和债务做出了限制，并设定了削减赤字和债务的最后期限。

法国原定在明年将预算赤字/国内生产总值(GDP)之比降至欧盟规定的上限3%以下，目前已连续六年超过该上限。法国未能在2013年实现减赤目标，从欧盟获得了两年的宽限至2015年。

但法国财长萨潘周三表示，法国要到2017年才能将赤字降至欧盟的限制以内。他表示，预算赤字今年将增长，而不是缩窄，因为经济增长放缓。

法国的声明立即招致德国和其他欧元区国家的批评。

欧元区财长可能会向萨潘表示，区内若干成员国的经济增长都低于预期，这不能成为推迟减赤的理由。

然而欧洲央行总裁德拉吉8月22日在杰克森霍尔的讲话令问题变得复杂起来。他当时表示，乐见财政政策与货币刺激政策一道扶助经济增长。

德拉吉称，欧盟预算规定的弹性可用来应对疲弱的复苏，并为必需的结构改革的成本留出余地。

欧盟轮值主席国意大利也热衷于探讨欧盟预算规定的弹性，很关注结构性改革能给国家带来的回旋余地。

德拉吉和欧元集团主席迪塞尔布洛姆警告称，除了结构性改革，欧元区没有其他途径实现稳健复苏并重拾竞争力。

问题在于，这些改革要在实施数年后才能看到明显成效，没有可以提前评估其成效的精确办法。

但欧盟预算规定所允许的弹性要与改革在未来显现的成效相称，使得现在决定给与多少弹性成为一个政治难题。

米兰会议的讨论将集中在如何评估结构性改革，此前意大利财长帕多安提议建立评估这些改革的基准体系，以便于完成评估任务。(完)