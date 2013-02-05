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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 20:47 BJT

欧洲金融: 法国总统奥朗德称,欧元区应就中期汇率目标达成协议

路透法国斯特拉斯堡2月5日 - 法国总统奥朗德周二表示,欧元区应就欧元汇率中期目标达成协议,并就全球市场采取行动还保护欧元区的经济利益.

"欧元区必须透过各成员国领导人就中期汇率做出决定,"奥朗德在其首次欧洲议会演说后向记者表示.

他指出,汇率不应由人为制定,而欧元区应对全球市场采取行动来保护其利益.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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