欧洲经济：法国应提交一份可靠的改革计划--欧盟执委会主席巴罗索

路透巴黎5月15日 - 欧盟执委会主席巴罗索周三表示，法国需要提交一份可靠的结构性改革计划，因为最新数据显示该国经济陷入浅幅衰退。

巴罗索称，若要欧盟多给法国两年时间来实现其所承诺的赤字目标--将预算赤字与经济产出之比降至3%，法国应该进行改革。他之后将与法国总统奥朗德在布鲁塞尔会晤。

巴罗索向欧洲第一电台称，“如果法国提交一份可靠的改革计划，使得该国能够恢复其竞争力”，那么欧盟将批准延长法国实现赤字目标的时间。

周二，法国议会通过一项里程碑式的劳动法修改法案，这是奥朗德为说服欧洲伙伴相信他正致力于改善经济而采取的措施之一。

但由于周三公布的数据显示，法国第一季经济萎缩0.2%，巴罗索表示，法国需要证明其将兑现采取更多结构性改革的承诺。