欧洲经济：法国和意大利提出进一步减赤计划以争取欧盟宽待

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
卡泰宁的发言人表示，委员会欢迎意大利“具有建设性的反馈”，但讨论仍在进行，“结果还没有确定。”该委员会稍后又说，对法国没有新的评论。
根据意大利财长帕多安递交的信函，意大利采取的措施包括放弃大约33亿欧元的减税计划。
由于意大利的预算推后了承诺兑现的减赤目标，委员会要求其采取行动，这促使意大利做出修改。不过还不清楚修改后的方案是否能让欧盟满意。
法国方面，财长萨潘表示，由于利息支出及分担的欧盟预算较预期减少，再加上其他方面的节支，总共约为15亿欧元。
此外，打击逃税增加9亿欧元的额外收入，终止一些公司的税务减免措施将再增加5亿欧元收入。其他小规模的财政措施也在计划之中。
萨潘说，这些节支和额外措施应当使法国的结构性赤字与GDP之比降低逾0.5个百分点。结构性赤字剔除了经济周期的影响，是欧盟密切关注的指标。
根据法国本月初提交的原预算草案，结构性赤字将降低0.2个百分点。(完)
(编译 戴素萍/李春喜; 审校 郑茵/张荻)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
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