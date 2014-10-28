欧洲经济：法国和意大利提出进一步减赤计划以争取欧盟宽待

卡泰宁的发言人表示，委员会欢迎意大利“具有建设性的反馈”，但讨论仍在进行，“结果还没有确定。”该委员会稍后又说，对法国没有新的评论。

根据意大利财长帕多安递交的信函，意大利采取的措施包括放弃大约33亿欧元的减税计划。

由于意大利的预算推后了承诺兑现的减赤目标，委员会要求其采取行动，这促使意大利做出修改。不过还不清楚修改后的方案是否能让欧盟满意。

法国方面，财长萨潘表示，由于利息支出及分担的欧盟预算较预期减少，再加上其他方面的节支，总共约为15亿欧元。

此外，打击逃税增加9亿欧元的额外收入，终止一些公司的税务减免措施将再增加5亿欧元收入。其他小规模的财政措施也在计划之中。

萨潘说，这些节支和额外措施应当使法国的结构性赤字与GDP之比降低逾0.5个百分点。结构性赤字剔除了经济周期的影响，是欧盟密切关注的指标。

根据法国本月初提交的原预算草案，结构性赤字将降低0.2个百分点。(完)