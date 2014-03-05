欧盟各国达成初步协议 将冻结18名乌克兰人的资产

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透布鲁塞尔3月4日 -应乌克兰政府请求，欧盟各国周二达成初步协议将冻结18名乌克兰人的资产，此前乌克兰新政府称巨额公共资金去向不明。
该决定仍需在未来几天最终敲定。欧盟成员国奥地利，以及瑞士和列支敦斯登上周已经采取类似行动。
奥地利当局已将乌克兰前总统亚努科维奇(ViktorYanukovich)列入目标名单，但尚不清楚其资产现在是否在整个欧盟范围内遭到冻结。(完)
(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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