焦点：负利率导致欧元失宠 全球央行开始降低外储欧元占比

图为马德里一家银行的职员展示欧元现钞。 REUTERS/Andrea Comas

路透伦敦10月8日 - 欧元区负利率或许在迫使各大央行反思自己的外汇储备中欧元该占多大比例，近期欧元外汇储备出现减少，可能是央行大规模调整外储的开端，而这或会进一步打压欧元汇率。

据国际货币基金组织(IMF)上周的数据，多家央行第二季减持了欧元储备，降幅创下近两年来最大。分析师估计，若经汇率和估值效应调整后，央行抛售了价值约400亿美元的欧元。

这是个很大的调整，而且全是新兴市场的央行所为。但分析师指出，如果促使央行这么做的因素是负利率，那抛售很可能不是一次性的。

自从欧洲央行6月5日将银行在央行的存款利率调降至负数以来，欧元区有不下七个国家的短期公债收益率随之下跌，转为负数。

这意味着持有以欧元计价资产的央行实际上还得为此付费。

根据最新估算，这些央行持有的创纪录的12万亿美元储备中，有24%为欧元资产，相当于近3万亿美元。欧元资产比重最大的时候是2009年，估计当时达到28%，不过10年前的水平与目前大致相当，约为23%。

这并不是说央行过去五年卖超欧元资产。实际上作为储备购买的欧元资产面额是上升的，但其中需要考虑汇率、估值以及将向其它货币资产分散投资的影响。

然而，第二季的减持还是颇不寻常，因为整体储备中各种货币资产比率很少发生持续性变化，分析师认为这暗示负利率因素的影响可能变得非常明显。

根据野村数据，目前所有欧元资产当中，有将近1万亿美元是存款、国库券和短期债券，这些资产都面临负利率的影响。

“即便这些资产中只有10-20%受影响，从外汇角度看也会产生大约1,000-2,000亿欧元的资金流动，”野村驻纽约外汇策略全球主管Jens Nordvig说。

“这也许是储备资产大规模再平衡的开始，这一过程将对欧元产生持久的负面压力，”他说。

在金融危机后，美国国库券和短期债券收益率大跌向零水平，但受助于美国外汇及利率市场在全球金融体系中的重要突出地位，收益率基本从未跌至负值。

央行通常保有硬通货储备，在突发汇市或国际收支危机时，以及自然灾害和紧急情况下充当缓冲。因此，央行优先持有高流动性和相对安全的资产，便于在短期内动用。

央行是活跃且有影响力的汇市参与者，但一般会尽量循序渐进且谨慎地进行操作，以将市场波动降至最低，而且央行很少改变其储备组合的模式。

全球央行总外汇储备量目前超过了12万亿美元，新兴市场占到三分之二，其中单单中国就占一半。一年之前，全球储备量为11万亿美元，2001年才只有2万亿。

像民间投资者一样，随着大国央行2008年以来把利率大幅降低至实际零水平来减缓金融危机影响，央行存款和国定收益持仓的回报也在缩水。

在欧元区，央行更进一步实施了负利率；当局正与低增长和彻底通缩的威胁作斗争，现在正出现名义亏损。

欧洲央行为刺激经济和通胀而出台了一系列政策，尚未收获成效，但越来越多分析师已经预计欧洲央行将最终不得不新发货币来购买资产，即所谓的量化宽松。

“欧洲央行未来数月祭出更多的宽松举措中，可能包括把存款利率压得更低，这可能促使外储进一步多元化，给欧元构成压力，”花旗高级外汇分析师Valentin Marinov说。

各国央行有职责必须投资于优质资产。但若这些资产收益率有更多转为负值，那么合格的投资范围就会变小。

德国、法国、荷兰及奥地利等国家均在负收益率资产之列，这些都是拥有高债信评级的“核心”欧元区成员国，是央行储备的管理人所青睐标的。

但央行不但重视流动性，也重视债信等级。除了德国以外，法国或许也算其一，其他欧元区国家都无法真正同时满足这两个条件。

一些储备管理人可能倾向于维持其欧元持仓，但改以投资在较长天期债券或者超国家债、机构债等之类的收益较高的资产。此种做法或许没有汇率效应，但可有压抑长期利率的效果。

其他的央行储备管理人将倾向于单纯减少欧元部位。

“所有的央行都不喜欢被负收益率套住，问题在于他们采取行动的积极程度。”野村的说。(完)

(编译 白云/郑茵/朱晓军/李婷仪 审校 张荻)

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