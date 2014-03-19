独家：欧盟法律意见书为外汇市场纳入托宾税敞开大门

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦3月18日 -路透见到的欧盟律师法律意见书显示，每日交易达数兆(万亿)欧元的外汇市场，原则上将纳入金融交易税规范。
尽管目前台面上的税务提案基本上未将外汇市场纳入，但也给未来纳入外汇市场交易敞开了大门。
欧盟律师的法律意见书相当有影响力，去年9月的上一份意见书质疑税务计画某一面向的合法性，造成了该计画长时间推延，并从根本重新调整。
该税务计划目标是要让银行恢复“公平且实质的贡献”。银行业在2007-09年金融危机期间接受公共资金的援助。
11个欧元区国家正试图在5月就交易税达成框架协议。
引入全球或泛欧盟征税计划的尝试失败，因遭到来自美国、瑞典和英国等国的反对。
日期为3月14日的法律意见书显示，原则上，把现汇交易纳入税收机制“未必与资本自由流动不相容。”
但意见书并称，将外汇交易归入现有提案将超出成员国进行修订的权力范围。
经济学家托宾在1970年代提出对外汇交易征税，以缓和市场波动，但此项课税从未推出。
法律意见书指出，根据欧盟证券法，现汇交易不是“金融工具”，不能纳入目前仅对法定金融工具征税的提案中。
“在这方面，把现汇交易纳入提案将...扩展到与金融市场无关的广泛交易，”意见书表示。
意见书补充道，现汇交易主要涉及实体经济中，与最近金融危机无关的日常交易。(完)
(编译 王冠中/王翔琼；审校 张荻)
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