欧洲对冲基金开始押注中国经济成长放缓

* 对冲基金做空股市和货币,并买入信用保险

* 全球需求放缓导致中国经济降温

* 中国将在周二公布第四季GDP

路透伦敦1月16日电---欧洲对冲基金经理们正在押注一度火热的中国经济将在2012年大幅降温,近几年该国经济成长所带动起来的企业、经济体和大宗商品价格都将受到冲击.

这些经理人沽空中国的方式包括做空股市或货币,或者买入对华出口企业的信用保险.也有人在做空那些非常依赖中国需求的国家的自然资源类股.

"中国就像是一个膨胀的空中楼阁."对冲基金公司Noster Capital管理合伙人edro de Noronha称.他利用期货做空中国H股,并持有人民币空头仓位.

"我们非常怀疑和担心,"他补充道,"中国需要一个健康的美国...消费者,但目前无法得到...中国可能会成为市场大跌的催化剂."

他还指出,近期中国的欺诈案例和繁荣的房地产业均是问题所在.

"企业治理和法律规则与西方完全不同,"他说,"(此外)银行有规模巨大的坏账问题.房地产市场可能存在当前全球最大的泡沫."

中国经济在2003到2007年间,每年均实现两位数增长.但近期随着主要经济体成长放缓以及欧洲债务危机深化造成全球需求走弱,它显示出放缓迹象.

中国计划在周二公布国内生产总值(GDP).外界预计第四季GDP同比增幅料下滑至8.7%,中国政府采取新措施防止硬着陆的可能性提高.

同时,上周数据显示12月出口和进口增速均录得逾两年来最慢.通货膨胀率也跌至15个月低位.

**困难的一年**

一些基金经理认为经济增速会进一步放慢.

"我想中国将放慢,"伦敦对冲基金公司Javelin Capital投资长Victor Pina称,"中国现在的做法正抑制信贷扩张,除此以外没有其它替代举措."

"如果中国经济减速到7%,对多数人而言将是很严重的放慢.8%是空头策略所关注的一个上限."

Pina做空香港、巴西和俄罗斯的自然资源类股,相信经济减速意味着一些商品"真的"将回落.

"这麽多年以来铜首次出现库存过多,价格和库存都居高.要麽全球继续增长,要麽价格下跌,"他说道.

"对金砖国家(巴西、俄罗斯、印度和中国)的商品市场而言,今年会是困难的一年."

受助于恒生国企指数.HSCE21.7%的跌幅,许多对冲基金在2011年借助于押空中国题材而大有斩获.

得意者之一是Eclectica创始人Hugh Hendry掌管的信贷基金,去年回报率达到46%.

不过,不是人人都持有相同看法.

"我们认为中国可能继续增长,"资产管理公司Armstrong Investment Managers的投资选择主管Patrick Armstrong称.他购买了高收益的亚洲电讯类股,以及一支自动投资於高收益股票的上市交易基金.

"(中国)努力扑灭正在成型的地产泡沫,"他补充称,"他们有如此之多的储备,可以提高基础设施方面的支出."(完)

--编译 洪曦/吴云凌;审校 程琳

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