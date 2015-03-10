焦点：欧洲企业手中现金充裕 维权基金虎视眈眈

综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
路透巴黎3月9日 - 对于那些坐拥庞大现金、但却没有明确支出策略的欧洲企业，维权基金(activist fund)业者的耐心渐失。
维权基金买进一家公司股权后往往会寻求参与公司治理，或者要求公司在策略或资金配置上做出改变，而这些基金现在坚持要求欧洲企业扩大返还资金。
管理资金总额达15亿美元的伦敦Amber Capital执行长Joseph Oughourlian表示，“股东们对于部分企业管理团队越发感到失望，正推动公司变革。公司经营团队再也不能归咎于经济情势艰困了。”
Amber Capital去年在强迫法国缆线制造商Nexans(NEXS.PA)的管理层重组上扮演指导角色，在这之前的两年,Nexans股价表现持续逊于意大利同业Prysmian(PRY.MI)；Amber Capital认为管理层重组是提振陷入困境公司价值的好办法。
2月中旬时，Nexans的新任执行长公布2014年集团亏损缩小的同时，还承诺将扩大削减成本，这带动该公司股价大涨13%。
欧洲知名的维权基金业者包括GO Investment Partners、Cevian Capital、Elliott Associates以及Knight Vinke。
除了谋求董事会改选以及公司战略调整以提高股东回报外，这些基金还呼吁那些在经济停滞时期削减投资的公司，进行股票回购且提高对股东的派现。
汤森路透数据显示，欧元区企业目前持有现金或等同现金共计1.4万亿欧元(1.6万亿美元)。扣除银行业，欧元区企业坐拥约9,000亿欧元资金。
数据显示，大众汽车(VOWG_p.DE)、西门子(SIEGn.DE)、空中客车(AIR.PA)以及西班牙电信(Telefonica)(TEF.MC)是现金储备最为丰厚的几家公司。西门子等企业已经在进行股票回购。继空客上月提高派息后，瑞银集团分析师认为，该公司有可能继续向股东派发40-50亿欧元。
**要么花掉，要么还给股东**
美国企业在2009-2014年期间回购了2万亿美元的股票，现在欧洲企业也步其后尘，开始向投资者返还现金。
“欧洲企业的账面上有很多钱。如果企业不愿意拿去投资，维权股东就可能扭着他们的胳膊逼他们回购股票，”Brown Editore股票分析师Riccardo Designori说。
“公司重组和并购的可能性也很大，维权基金正开始大力施压，加快这一进程。”
今年稍早，亿万富翁、维权投资者Bill Ackman向彭博电视表示，考虑投资受到打击的英国零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)。
在瑞士维权基金Cevian的施压下，德国工程公司Bilfinger (GBFG.DE)上个月宣布的派息高于预期，并称准备出售旗下陷入困境的海外风力涡轮机部门；公司股价因而跳涨10%。Bilfinger高管表示，与Cevian具有建设性的关系。
“我们这样的维权投资者致力于提高企业的长期竞争力，”Cevian资深合伙人Harlan Zimmerman称。Cevian管理着大约100亿欧元的资产。
Zimmerman指出，过去20年企业股东基础分裂，已经让许多企业在做战略决定和分配资本时，出现“所有权真空”；“维权投资者将填补这项空缺”。
主要股东的声音也变得越来越大。贝莱德(BLK.N)近期更新了股东大会投票指导方针，暗示如果发现公司董事会对股东疑虑没有反应，可能会保留对任期最长董事的表决权。
**火力更大**
德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)董事长最近指责维权投资者过度关注于投资的市场价格，而不是较长期价值。Cevian持有蒂森克虏伯15%的股权。
但根据另类投资管理协会(AIMA)的数据，过去10年，全球维权基金管理的资产已经增长了六倍，至1,200亿美元。
“作为一个资产类别，这些基金的表现非常好，从而吸引了更多资金流入，火力也变得更大，”高盛旗下法国、比利时和卢森堡投行活动联席主管Pierre Hudry称。他预计，维权基金今年将对欧洲企业施加更大压力。(完)
(编译 张明钧/郑茵/许娜；审校 李爽/龚芳)
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