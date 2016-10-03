欧股受基金管理公司合并消息提振微幅上涨 英股表现出众

泛欧STOXX 600指数收升0.1%，该指数在今年迄今仍下跌约6%。

英股富时100指数.FTSE上扬1.2%，触及16个月高位，受助于英镑下跌。英镑走低对该国出口驱动型跨国企业尤为有利。英镑兑欧元周一跌向30年低点，此前英国首相表示，最晚将在明年3月底启动英国退欧程序。

基金管理公司股价上涨，此前英国亨德森全球投资(Henderson Global Investors)和骏利资产同意以全股票方式进行合并，交易价值60亿美元。

亨德森股价暴涨16.7%，同业安本资产管理(ADN.L)，Jupiter (JUP.L) 和Schroders(SDR.L)分别急升5%，6%和2.7%。

尽管德国股市因公众假期休市，但德意志银行在美国上市的股票下跌2.2%，德银目前面临的困境仍是很多投资者的关注焦点。