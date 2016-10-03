欧股受基金管理公司合并消息提振微幅上涨 英股表现出众

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦/米兰10月3日 - 欧洲股市周一小幅上涨，因基金管理公司股价受一宗业内大规模合并交易提振上涨。
不过，对德意志银行的担忧持续，仍然令一些投资者保持警惕。
泛欧STOXX 600指数收升0.1%，该指数在今年迄今仍下跌约6%。
英股富时100指数.FTSE上扬1.2%，触及16个月高位，受助于英镑下跌。英镑走低对该国出口驱动型跨国企业尤为有利。英镑兑欧元周一跌向30年低点，此前英国首相表示，最晚将在明年3月底启动英国退欧程序。
基金管理公司股价上涨，此前英国亨德森全球投资(Henderson Global Investors)和骏利资产同意以全股票方式进行合并，交易价值60亿美元。
亨德森股价暴涨16.7%，同业安本资产管理(ADN.L)，Jupiter (JUP.L) 和Schroders(SDR.L)分别急升5%，6%和2.7%。
尽管德国股市因公众假期休市，但德意志银行在美国上市的股票下跌2.2%，德银目前面临的困境仍是很多投资者的关注焦点。
法股CAC指数收升0.12%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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