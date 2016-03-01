调查：欧洲基金2月股票配比降至逾一年低位 债券配比升高

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦2月29日 - 欧洲基金2月将股票配比降至2014年12月以来最低；同时将债券和非传统资产的配比升高，因全球股市大跌的走势延续至第四个月。
路透在2月15-24日调查16位欧洲资产基金经理人，在调查期间许多投资者持续偏爱避险资产，而欧洲股市.FTEU3则连续第三个月下跌。
即使承诺进一步政策宽松，也未能提振风险胃纳，因欧元区数据显示通缩迹象再起，且消费者信心走弱。
在全球平衡型投资组合中，基金的股票配比降至44%，债券配比升高至近40%，为2013年3月以来最高。
对冲基金、私募股权及基础建设等另类资产的配比升至9.8%，为至少五年来最高，因基金经理人寻求与全球市场连动性较低的资产，以及保护报酬的办法。
“市场动荡...凸显出资产组合中持有多元化资产的重要性，”瑞银证券投信策略师Boris Willems表示。
“我们的计划是缩减资产组合中的定向风险头寸，采取更为中性的立场，寻求从相对价值股票交易中获利。”
在全球股票投资组合中，资产经理小幅调高美国、英国及欧洲股票配比，但下调日本股票配比两个百分点至6.6%。
不过，除日本外亚洲股票配比提高至7.3%，为2015年1月以来最高，表明一些受到打压的新兴市场正开始吸引投资者回流。
Pioneer Investments Group投资长Giordano Lombardo称，“谨慎乐观”看待某些新兴市场，他认为一些领域处于超卖。
在全球固定收益投资组合中，美国债券配比提高4个百分点至24.6%，欧元区债券配比则缩减3个百分点至52.7%，日本债券配比几乎遭腰斩，降至2.2%。
尽管欧元区或将出台更多宽松政策，而日本也可能将竭尽全力扶持经济复苏，但两者的债券配比仍下降。
从一些回覆得出的结论看，央行无法像以往那样对市场施加正面影响了，新刺激举措产生的持久效果几近于无，譬如日本央行意外采取负利率政策。
“仅靠采用较低利率或负利率，以及进一步放松货币政策，并不能刺激经济增长或通胀，”Bank J. Safra Sarasin旗下资产配置策略师Jan Bopp称。
他表示，不同于以往给市场带来惊喜，近期一家央行发表声明后，投资者失望的可能性更大。
这在周一市场的跌势中表现得十分明显，当时在中国出席周末G20会议的各国官员未能就刺激全球经济的新举措达成一致。
一些基金经理认为，负利率政策的效果已经到达极限，并正在对银行业和保险行业的获利能力产生不良影响。
“央行进一步放宽政策的边际效应将会很小，而不利影响却会增大，”Natixis Asset Management的分析师Raphael Gallardo说。(完)
(编译 戴素萍/王兴亚/郑茵 审校 许娜/王颖/龚芳)
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