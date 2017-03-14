欧盟将向G20表明力抗保护主义的立场--文件

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透布鲁塞尔/柏林3月13日 - 欧盟财经首长本周将在20国集团(G20)会议中表态，声称他们将会力抗保护主义，同时必须保留2008年金融危机后所推出的监管措施。
G20财长及央行总裁会议将在3月17-18日于德国巴登-巴登召开，欧盟财经首长准备的一份文件，为所有欧洲参加G20的代表设定立场，看来是冲着美国而来。
“我们重申维持全球经济开放、力抗保护主义、并维系全球经济合作的承诺，”路透看到的这份文件指出。
3月7日的G20会议公报草案显示，全球财经首长可能不再明确反对保护主义，打破10年之久的传统。
美国特朗普政府上任后，G20可能只承诺维持“开放且公平的国际贸易体系，”部分官员认为这样的辞令是为了迎合特朗普的保护主义观点。
然而多位官员指出，公报内容可能在会议讨论过后大幅改动。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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