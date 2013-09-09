欧洲不再是G20峰会上的众矢之的

路透俄罗斯圣彼得堡9月6日 - 欧洲领导人至少三年来首次未在20国集团(G20)峰会上成为众矢之的，这次新兴市场成了受关注的对象。

自2010年以来在墨西哥洛斯卡波斯、法国戛纳、韩国首尔、加拿大多伦多举行的峰会上，关键议题都是欧洲债务危机和其对金融市场及全球经济的影响。欧洲成为箭靶，被打入末段班。

但景气好转的新迹象，成长和出口缓步回升，以及消费者信心上扬，给了欧洲喘息的空间。美国总统奥巴马甚至在峰会后记者会的开场中提及此事。

“三年来第一次，我们没有急切地讨论欧洲金融危机，我们见到欧洲正在走出衰退，”他说。

“我要告诉你，在这次G20会议上，我们不再是关注的焦点，”欧盟(EU)执委会主席巴罗索称，语气中带点轻松和微微的笑容。

其他人也证实了这点。不过中国仍呼吁欧盟采取更多行动来提振成长，且最终的峰会公报也敦促欧盟扎实执行创建银行业联盟的计划。

然而，现在还不是欧盟官员该庆祝的时候。

尽管部分欧元区国家出口和成长回温，但景气回升情况并未遍及全欧洲。而复苏计划核心的结构性改革，各地进行的步调也不一致。

此外，尽管失业率没再升高，但仍徘徊在纪录高点12%。而在希腊、西班牙和葡萄牙，青年失业率更接近或超过50%。

“我们不应自满，”巴罗索称。“我们要尽一切努力让复苏得以持续，这对欧洲和其他国家来说都是非常重要的。”

对欧洲政策官员来说，未来几个月甚至几年中，最大的挑战就是持续敦促成员国执行承诺的劳动市场和退休金制度的结构性改革。

希腊、爱尔兰、葡萄牙和塞浦路斯等获得金援的国家已有特定计画和严格的改革目标要遵循，但更大的忧虑其实是在法国和意大利等较大的经济体。

法国获得两年额外的时间来将预算赤字降至相当于国内生产总值(GDP)的3.0%，符合欧盟的规范，且预计要就退休金制度进行广泛的改革。但这些改革进度并不如欧盟政策官员的预期。

“法国是个问题，”欧盟一高层官员在G20峰会会场边表示。意大利也让人担忧，和前总理贝鲁斯柯尼未来相关的政治动荡情况，让该国难以执行延宕已久的改革。

“欧元区现在最大的威胁不是金融不稳定，而是政治不稳定，”该官员称，并警告不应自满。

而在G20峰会的最后声明中，与会国也明确表示，在经济改革进程上，欧洲不应松懈。

“欧元区承诺...果决前进，毫不拖延地迈向银行业联盟，”声明称，提出了欧洲未来几个月将面临最棘手的问题。(完)

(编译 王冠中; 审校 张荻)

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