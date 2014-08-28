欧盟致力于缓和俄乌冲突 确保冬季天然气供应--能源执委

路透法兰克福8月28日 - 欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)周四表示，欧元区正致力于填满其天然气仓储设施，并且缓和乌克兰与俄罗斯的冲突，以便确保2014/15年冬季来自俄罗斯的进口天然气。

乌克兰周三警告欧洲称，俄罗斯可能在今年冬季切断对欧洲的天然气供应，但俄方回应说，无论政治局势如何，俄罗斯将继续供应天然气。

厄廷格向德国ARD电视台表示，缓和俄乌紧张局势的外交努力极其重要。

“我们需要一个解决方案，可以避免俄乌局势恶化，”他表示，“我们希望乌克兰成为转运国。乌克兰冬季也需要天然气。在漫长和寒冷的冬季，乌克兰自己储存的天然气将不够用。”

俄罗斯、乌克兰和欧盟参与的天然气三方会谈将于周五在莫斯科展开。俄罗斯6月削减了对乌克兰的天然气供应。2006和2009年也曾发生过天然气转运争端和供应中断，并波及欧洲。

厄廷格称，乌克兰可能会忍不住将输往欧盟的天然气据为己有。乌克兰每年消费逾500亿立方米天然气，是德国消费量的一半。

他表示，欧洲同时也在加强预防举措。欧洲约三分之一的工业和取暖用天然气来自俄罗斯。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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