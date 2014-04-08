欧盟计划天然气反向输往乌克兰 恐因俄罗斯阻挠胎死腹中

路透伦敦4月7日 -在基础设施就位的数小时内，天然气即可反向自欧洲流入乌克兰，协助该国应对俄罗斯涨价及切断供应的问题，但是俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)得先点头答应才行得通。

在Gazprom大幅涨价后，乌克兰正与欧盟就自西方进口天然气进行紧急会谈，讨论反向输送天然气的问题。

斯洛伐克管线运营商Eustream一名发言人表示，一旦俄罗斯切断供应，斯洛伐克因其所处位置将成为欧盟最适合将天然气输送至乌克兰的国家；但在俄罗斯经由乌克兰输送天然气至斯洛伐克的四条管线当中，若将任何一条管线输送方向逆转，将违反其与俄国企Gazprom之间的合同条款。

“若反向输送的话，必须先停止其中一条管线由东向西的流向，而后再反转方向。但这必须取得Gazprom的同意，”该发言人表示。

“Gazprom对此(反向输送)并不赞同，因此这不是一个选项，”他补充说。

Gazprom执行长Alexei Miller在俄罗斯国营电台周六播出的访问当中，质疑天然气反向流至乌克兰的合法性。

而其他天然气供应大国--挪威及荷兰等国官员早已表示，一旦俄罗斯切断供应，他们无法对乌克兰及其他欧洲国家持续提供大量的天然气。

一名产业消息人士稍早向路透表示，在斯洛伐克兴建计量站及进行一些技术调整的费用，约需2,000万欧元(2,700万美元)，且需费时九个月才能完工。(完)

(编译 龚芳; 审校 徐文焰)

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