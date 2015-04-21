欧盟监管机构将于周三正式对俄气提起反垄断指控--消息

Reuters4月21日 - 路透布鲁塞尔4月20日 - 两位欧盟消息人士周一透露，欧盟反垄断监管机构本周将正式对俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)提起指控，称该公司对东欧客户收费过高，且在该地区阻碍竞争对手。

“周三将对此发出异议声明，”一位消息人士说。异议声明是欧盟执委会发出的正式指控文件，列出对可能的反竞争行为的具体问题。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝发表评论。俄气未立即置评。

该地区的天然气供应中约有30%来自俄气。欧盟执委会自2012年9月来一直在关注俄气，怀疑该公司阻止天然气在该地区自由输送等。

欧盟执委会官员2月时表示，将在未来几周宣布下一步调查举措。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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