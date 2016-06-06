（更正）分析：欧盟若痛失英国 政治经济均将受到冲击

2016年3月30日，伦敦，图为迎风飘带的英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Toby Melville

（因英文原文有误，更正内文第16段德国智库Bruegel主管的名字为“Guntram Wolff”）

路透布鲁塞尔6月5日 - 欧盟若失去了英国，在财政上将变得更加穷困、经济上的自由度和自由贸易度将会降低、大西洋主义者的色彩将会减少，而且欧盟进一步壮大的机会也会下降。

英国若在6月23日公投决定离开欧盟，不仅对欧盟的自信心和国际地位造成严重打击，也让欧盟痛失了第二大经济体，而欧盟的两大军事强国也少掉一个。

欧盟的共同预算也将受到影响，原本荷兰、瑞典、爱尔兰和中欧国家所属意的开放、竞争的经济，将向保护主义和繁冗规范倾斜。

即使是坚定的欧盟支持者，也承认英国在开放欧盟内部市场上居功厥伟，在推动外向型对外政策以及在分享务实又有经验的管理文化上，同样功不可没。

“我们将失去英国的内在价值，即英国的全球地缘政治视野、经济常识以及金融和法律专业知识，”欧洲议会的法国成员且隶属于中间派欧洲自由民主联盟(ALDE)的Sylvie Goulard表示。

集中在欧元区19国深化整合政治联盟的支持者将没有理由高兴，因为其它地区的欧元怀疑论者将受到鼓舞，争取他们自己的谈判和公投。

“真正的风险并不是(英国)留在欧盟，这是一个退欧公投，可能会使整个欧盟永久瓦解，”前比利时首相维霍夫斯塔(Guy Verhofstadt)称。他代表欧洲议会参与了英国首相卡梅伦与欧盟其他国家领导人2月的协商会议，这次会谈达成了一份协议，允许英国不受欧盟条约目标--即“越来越紧密联盟”的约束。

“英国退欧将成为欧盟瓦解而非融合的题材，”位于伦敦的欧洲改革中心(Centre for European Reform)研究人员在一份名为“英国离开后的欧洲：解放还是落败？”的文章中写道。

首先，未来两年甚至更长时间内，欧盟的大部分时间和精力都将花在有关退出条款、以及英国未来与欧盟关系的争论上。

此外，欧盟由来已久的法德轴心似乎过于弱势，无法就增强欧元区的任何重大举措达成一致。至少在2017年两国大选尘埃落定之前会一直如此。

“我认为在当前政治人物阵容下，欧洲无法使自身转型，亦无法在统合方面实现大胆飞跃。他们的继任者或许能够做到，”Goulard表示。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)目前处在任期的最后一年，德国总理梅克尔则受国内反对难民涌入、及进一步与欧元区南部国家共担风险的掣肘。

**权力变化**

如果英国脱欧，欧洲领导权力分布也将出现变化。德国将失去一个抗衡法国那种政府统制经济政策的有力伙伴；而法国则将失去支持欧盟在非洲及其他地方进行军事任务的重要伙伴。

欧洲可能将变得较不倾向与俄罗斯正面冲突，或者不再是美国的亲密盟友。

欧盟也仍将是一分为二的组织，其中一大半是使欧元的国家，另外一小部分则是没有加入欧元区、甚至已投票拒绝使用欧元的国家。但是，若少了英国这个欧元区之外的主要金融中心，那些非欧元区国家--瑞典、丹麦、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚和克罗地亚--影响力将变得较小。

德国智库Bruegel主管Guntram Wolff说，德国当局将极感忧心，唯恐“所有地中海爱花钱的国家都想要重分一杯羹，我们将变得孤掌难鸣，我们势将得为他们掏钱，我们将越来越偏离一个自由的、亲市场的及采行跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的欧洲。那才是最大隐忧。”

欧盟的诸多头痛问题还包括，英国对欧盟预算提供的那部分资金，若是因英国退出而出现缺口，要怎样填补。

英国与德法同为欧盟预算三大来源，根据欧盟执委会数据，英国在2010-2014平均每年为欧盟预算贡献92.3亿欧元，比它从欧盟所获资金还要多。在英国正式与欧盟切断关系之前，至少还得继续缴纳两年欧盟预算的资金。

在拥戴自由竞争、减少政府对行业提供援助、抵御税赋调和，及反对与中国和其他新兴经济体设立贸易壁垒等议题上，英国的欧盟伙伴恐将失去一名强有力的盟友。而欧盟资助的研究与创新核心亦将逐渐示微。

“我担忧在英国脱欧后，欧洲的开放度及自由度将会降低，”瑞典一名外交官指出。“我们在经济议题上将更难取胜。”

欧盟于2004-2007年进行东扩，英国在其中扮演最大的支持力量，至少心存欧盟扩大将减缓权力集中度的信念。

英国亦曾与美国、加拿大、日本及其他主要国家力倡雄心勃勃的自由贸易协定。

在缺乏英国大力支持下，欧盟与美国所协商的跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)将会更难开花结果。(完)