英国若退欧恐导致欧盟政治不稳定--ECB管委马库赫

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透斯洛伐克高塔特拉山6月20日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫(Jozef Makuch)指出，英国若是退出欧盟，可能导致欧盟内部政治不稳定并放慢进一步整合。
马库赫对记者表示，英国周四的公投也可能导致金融市场不稳定，但欧洲央行会“如过去多次那样”，采取行动降低市场波动性。马库赫也是斯洛伐克央行总裁。
在6月23日的公投前，全球金融市场充满了不安。
“我们从三方面看到英国退欧的风险：在欧洲怀疑论势力强大的国家，政治可能出现不稳，从而可能导致当地的政局不稳，”马库赫举西班牙为例。
“(欧盟)整合进程也可能出现不稳定，”他并称，“有些问题需要全体一致同意，若充满不确定性，要达成一致也很成问题。”
马库赫说，可能出现的市场动荡是欧洲央行的最大担忧，但该央行具备从容应对的应急工具。
虽然承认英国脱欧可能会招致市场动荡，但马库赫说，欧洲央行已通过非常规刺激措施刺激增长和通胀，他呼吁对已获批措施保持耐心。
为了重振欧元区经济，欧洲央行已将利率降至较低的负值区域，而且每月购买800亿欧元(900亿美元)资产。
“如果我们认为这些工具的效果还不足够，我们会考虑对这些工具进行调整或推出新的工具，”马库赫在授权发布的讲话中说。
“同样可能出现的情况是，我们将不需要对这些工具进行调整，因为现有工具将对市场产生足够大的影响，且国内生产总值(GDP)及通胀升速将令人满意到不再需要继续，”他说，“现在判断这两种情况哪种是正确的还为时过早。我们需要耐心等待。”(完)
(编译 张若琪/汪红英；审校 王兴亚/刘秀红)
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