研究发现欧盟食物浪费严重 英国浪费情况最甚

路透伦敦8月12日 - 欧盟委员会支持的研究人员发布报告称，欧盟每年浪费约2,200万吨食物，其中英国浪费最严重。

报告周三发表于《环境研究快报》杂志（Environmental Research Letters）上，对六个国家的数据进行了分析，研究欧盟消费者食物浪费中的水和氮资源流失。

研究发现，近80%的食物浪费是“可以避免的”；英国的浪费情况最严重，平均每人每天浪费的食物相当于一罐豆子。罗马尼亚的浪费情况最轻，但也相当于每人每天浪费一个苹果。

报告称，平均到所有欧盟公民，这相当于每年浪费2,200万吨食物。

研究人员指出，教育人们如何更加谨慎地购物和计划将有助于减少扔掉的食物数量、降低食物上的支出以及限制垃圾对环境的影响。

“从某种意义上来说，浪费是‘可以避免的’是件好事，因为这意味着我们能够采取行动，”领导这项研究的欧盟联合研究中心（Joint Research Centre）的Davy Vanham说道。“很多食物仍是‘好的’，但在过了保质期后被扔掉。”

研究使用的数据来自英国、荷兰、丹麦、芬兰、德国和罗马尼亚，发现可以避免的食物浪费以蔬菜、水果和谷物为主，它们的保质期往往更短是浪费的部分原因。

研究指出，肉类也存在浪费，这对氮和水资源的影响更大。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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