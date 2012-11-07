版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 11:53 BJT

欧盟预算提议“荒唐透顶” 难以达成共识--卡梅伦

英国首相卡梅伦周三称，欧盟增加预算的提议“荒唐透顶”，并称本月峰会上达成欧盟支出协议的希望渺茫。这番强硬表态是在他与德国总理默克尔周三晚些时候会谈之前做出的，暗示卡梅伦可能动用否决权。部分欧洲官员认为，英国正走在退出欧盟的道路上。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐