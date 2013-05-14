英国首相将公布退出欧盟的公投草案

英国首相卡梅伦周二将会公布一项草案，以准备就英国的欧盟成员国地位进行公投，此举旨在安抚那些要求他对欧洲采取更强硬立场的反欧盟议员。卡梅伦1月宣布将重新协商英国的欧盟成员国地位，并在2017年底之前就是否续留欧盟进行表决，但其公投承诺未能让保守党内批评人士感到满意。路透