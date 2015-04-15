欧盟执委会2019年之前不会为英国展开条约修订的谈判--报载

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透4月15日 - 据泰晤士报援引知情人士的消息报导，欧盟执委会(European Commission)不可能为了让英国留在欧盟，于2019年年底前展开修订条约的正式谈判。
报导称，如果英国首相卡梅伦在5月7日选举中获得连任，而他所谓的“从布鲁塞尔收回权力”的条约修订承诺并未兑现，他就必须在2017年举行有关英国是否退出欧盟的公投。
该报称，英国政府官员认为，2019年年底之前欧元区相关提议不会有任何进展，并预计修订条约程序可能会持续到2025年。
“法国认为修订条约是‘不必要的’，让英国留在欧盟的代价太高，”泰晤士报援引知情人士的话报导。
由于正常工作时间已过，未能联系到欧盟执委会代表置评。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)