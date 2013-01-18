英国首相称若欧盟不改革 英国或退出

英国首相卡梅伦原定本周五的一场演讲中表示，除非欧盟解决自身面临的三个严重问题，否则英国或选择退出欧盟，且欧洲计划很有可能失败。卡梅伦在最后一刻推迟了这场演讲，以应对阿尔及利亚人质危机。卡梅伦助手表示，新的演讲时间和地点会在稍后公布。路透