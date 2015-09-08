欧元区第二季GDP上修 因意大利与希腊增速加快

路透布鲁塞尔9月8日 - 周二公布的数据显示欧元区第二季成长速度快于预期，主要因为意大利与希腊增速加快。

欧盟统计局公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正为较前季增长0.4%，较上年同期上涨1.5%。

这分别高于0.3%和1.2%的初值。路透访问的分析师先前预测初值不会修正。

欧元区第一季数据同样上修--环比成长为0.5%，之前为0.4%。第一季GDP由原本较上年同期成长1.0%上修为成长1.2%。

这项修正主要是受意大利数据优于预期提振。意大利为欧元区第三大经济体。

尽管扩张速度仍慢于欧元区平均水平，但意大利第二季经济成长较前季增长0.3%，较上年同期增长0.7%。

欧盟统计局之前预估意大利经济季度成长为0.2%，较上年同期为增长0.5%。

欧元区其他主要经济体成长表现均确认了之前的预估，德国经济季度成长0.4%，较上年同期则为增长1.6%。

法国确认第二季GDP环比没有增长，较上年同期增长1%。

欧盟统计局还上修了希腊的增长数据，环比增长率由增长0.8%上调至0.9%。

希腊经济第一季增长率也由此前的零增长，略微调高至增长0.1%。

今年第二季，希腊经济同比增长1.6%，初值为增长1.4%。

虽然投资和库存下降，欧元区经济增长主要受到贸易、家庭消费以及部分政府支出的拉动。(完)

(编译/审校 张涛/陈宗琦/李春喜/孙茉莉)

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