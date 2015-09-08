欧元区第二季GDP上修 因意大利与希腊增速加快

中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
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路透布鲁塞尔9月8日 - 周二公布的数据显示欧元区第二季成长速度快于预期，主要因为意大利与希腊增速加快。
欧盟统计局公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)修正为较前季增长0.4%，较上年同期上涨1.5%。
这分别高于0.3%和1.2%的初值。路透访问的分析师先前预测初值不会修正。
欧元区第一季数据同样上修--环比成长为0.5%，之前为0.4%。第一季GDP由原本较上年同期成长1.0%上修为成长1.2%。
这项修正主要是受意大利数据优于预期提振。意大利为欧元区第三大经济体。
尽管扩张速度仍慢于欧元区平均水平，但意大利第二季经济成长较前季增长0.3%，较上年同期增长0.7%。
欧盟统计局之前预估意大利经济季度成长为0.2%，较上年同期为增长0.5%。
欧元区其他主要经济体成长表现均确认了之前的预估，德国经济季度成长0.4%，较上年同期则为增长1.6%。
法国确认第二季GDP环比没有增长，较上年同期增长1%。
欧盟统计局还上修了希腊的增长数据，环比增长率由增长0.8%上调至0.9%。
希腊经济第一季增长率也由此前的零增长，略微调高至增长0.1%。
今年第二季，希腊经济同比增长1.6%，初值为增长1.4%。
虽然投资和库存下降，欧元区经济增长主要受到贸易、家庭消费以及部分政府支出的拉动。(完)
(编译/审校 张涛/陈宗琦/李春喜/孙茉莉)
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